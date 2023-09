Emeutes : "Les maîtres d'ouvrage et les entreprises de la construction peuvent s'attendre à des coûts plus importants pour souscrire une assurance", Ivan Bourasseau et Catherine Jachet, Verspieren

A l'instar des collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage et les entreprises de la construction devraient également subir des augmentations du coût des assurances à la suite des émeutes du début de l'été 2023. Ivan Bourasseau, directeur du département Assurances Patrimoine Santé et Collectivités et Catherine Jachet, responsable du pôle Sinistres Construction, au sein du courtier Verspieren, analysent la situation.