Emerige, champion de France de la promotion immobilière

Le Grand prix national des Pyramides d’or 2022 de la Fédération des promoteurs immobiliers (parrainé par la banque des promoteurs Socfim) a été remis le 13 décembre au promoteur francilien Emerige pour Morland Mixité Capitale à Paris (IVe) avec David Chipperfield Architects et CALQ Architecture. Une récompense dédiée aux 1500 ouvriers qui ont transformé l’ex-cité administrative en micro-quartier aux divers usages.

Les autres prix :

- Bas carbone (parrainé par EDF) : Intimi à Saint-Martin du Var (Alpes-Maritimes) de Sogeprom avec BDM Bronze et Ecovallée Qualité. Programme intimiste caractérisé par un système de récupération des eaux de pluie pour les sanitaires.

- Conduite responsable des opérations (Apave) : L’Orée du Lac au Vésinet (Yvelines) d’Ogic avec Lambert Lenack et SOA Architectes. Cinq bâtiments dont les appartements offrent des vues dégagées sur la forêt et le lac.

- Grand public (GRDF) : Happy à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) de Groupe Launay avec JDS Architects. « Le travail a été initié en visio en mars 2020 », se souvient le président Franck Launay. D’où ces logements à 80% traversants, avec espaces extérieurs généreux et jardins d’hiver.

À LIRE AUSSI Métropole lilloise : un terreau fertile pour les Pyramides

- Immobilier d’entreprise (SMA BTP) : Le mille un à Marcq-en-Baroeul (Nord) d’Aventim avec Boyeldieu Dehaene Architectes. Ce programme de 4200m² comprend trois bâtiments destinés à accueillir des bureaux, une cafétéria, une salle de sport...

- Impact social (Koregraf) : Le Nouvel Art à Montreuil (Seine-Saint-Denis) de Cogedim avec NRAU. Un mini-quartier ouvert sur la ville, « en lieu et place d’une parcelle d’habitations insalubres ».

- Innovation industrielle (GIP) : Les Dryades à Avon (Seine-et-Marne) d’Immobel avec Mastrandreas Architectes. Le programme de 47 appartements et deux commerces est primé, entre autres, pour ses chaudières numériques.

À LIRE AUSSI Montpellier : l'Odyssée Rive Gauche conquiert les Pyramides

- Premières réalisations (Banque populaire) : Verso à Nantes de Six Ares avec Urban Makers. Une opération de 14 appartements dans un îlot de couture.

- Stratégie BIM & data (Socotec) : Miroir et siège régional de la Caisse des dépôts et consignations à Angers de Groupe Giboire avec Frédéric Rolland & associés. « Le BIM et la data réconcilient l’architecte et le monde de l’ingénierie en conception, pendant la réalisation et au cours de la vie du bâtiment. C’est l’occasion pour les architectes d’étendre leur mission jusqu’aux phases d’exécution », commente Frédéric Rolland.

Le jury de ce concours en deux étapes (régionale et nationale) était présidé par Franck Berton, avocat au barreau de Lille.