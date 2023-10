Elva Groupe et Rehau Window Solutions France s’associent pour un avenir plus durable

Elva et Rehau partagent une vision commune visant à réduire l'impact environnemental de leurs activités et à proposer des solutions plus respectueuses de la planète. Grâce à ce partenariat, les deux entreprises s'engagent à développer des produits encore plus respectueux de l'environnement, en utilisant des matériaux durables - du PVC recyclé - et des technologies de pointe, pour minimiser l'empreinte carbone de leurs produits.

Œuvrer contre le changement climatique

Cette démarche s'inscrit dans une volonté commune de contribuer à la lutte contre le changement climatique tout en offrant des solutions de haute qualité à leurs clients. « Ce partenariat naissant est le fruit d’intenses échanges entre nos sociétés sur le développement commercial de la vente de menuiseries extérieures en PVC recyclé sur le marché français sur de multiples cibles, comme la vente B2C, la vente B2B et le chantier », explique Maxime Boileau, responsable marketing et communication de Rehau Window Solutions France. « Nous mettons tout en œuvre pour que le démarrage se passe dans les meilleures conditions, mais aussi nous accompagnons Elva dans sa communication afin de faciliter la compréhension de ce changement au travers de ses différents réseaux de distribution. »

Une nouvelle gamme de produits innovante

L'un des points forts de cette collaboration est le lancement prochain d'une nouvelle gamme de produits baptisés Imperium, décliné en deux niveaux, Imperium 60 et Imperium 77. Elva Groupe et Rehau Window Solutions France travaillent main dans la main pour développer une nouvelle génération de menuiserie PVC qui allient esthétisme, performance et durabilité. « C’est une nouvelle aventure industrielle et technique pour les équipes Elva », explique Véronique Renou, présidente du groupe Elva. « Nous avons trouvé un accompagnement sur mesure auprès de Rehau : nous avons adapté la définition technique de la gamme afin de prendre en compte nos spécificités marchés et technologiques comme l’acoustique. Ce socle technique nous permet ainsi de conserver notre position de leader en acoustique sur ce segment. »

Les clients pourront ainsi bénéficier de solutions qui répondent aux exigences les plus élevées en matière de confort, de sécurité et de respect de l'environnement proposées par les deux partenaires. « Commercialiser une nouvelle gamme de fenêtres est un projet impactant à la fois en interne et auprès de nos clients. Ce choix de fenêtres nouvelle génération en PVC recyclé sera la réponse à leur attentes, entreprises générales, prescripteurs ou promoteurs. Enfin, pour nos équipes, partenaires et distributeurs qui s’adressent aux particuliers, nous pourrons proposer, au-delà de la performance énergétique et écologique, un vrai atout esthétique avec des plaxages exclusifs. Une fenêtre PVC qui ne ressemblera à aucune autre, signée Elva. »

Zoom sur les choix de lancement Produits

Fenêtre Imperium 60

© Rehau Rehau Titanium Blanc

Une fenêtre en connexion avec son temps qui répond aux problématiques de recyclage actuelles « le juste usage de matière pour un maximum de performance ». Avec un concept dormant/ouvrant de 60 mm, cette fenêtre répond aux plus strictes exigences énergétiques pour des chantiers en neuf comme en rénovation.

Fenêtre Imperium 77

© Rehau Rehau Aralya Champagne

Elva, leader de la menuiserie acoustique, a choisi la fenêtre Aralya Droite pour atteindre des très hautes performances acoustiques. Avec un concept d’ouvrant de 77 mm, cette gamme permet d’intégrer des vitrages techniques allant jusqu’à 52 mm d’épaisseur et ainsi pourra répondre aux projets d’urbanisme les plus exigeants. Avec son design unique elle pourra en plus séduire les architectes mais aussi les particuliers avec sa large gamme de finitions exclusives sur le marché français.