Elm.leblanc dévoile ses nouvelles chaudières iCondens

Design revisité, conception modulaire, performances accrues, connectivité : cette nouvelle gamme de chaudières gaz à condensation de elm.leblanc a été pensée pour simplifier le travail de l’installateur et améliorer le confort des utilisateurs.

Caractérisée par son esthétique à "effet verre blanc", la nouvelle gamme iCondens s’appuie sur une conception modulaire. Electronique, corps de chauffe et structure hydraulique sont organisés pour que le professionnel se repère aisément, lors de l’installation et de la maintenance. Elle se décline en trois versions de chaudières murales : mégalis iCondens (mixte à micro-accumulation), égalis iCondens (chauffage seul option ballon) et égalis Ballon iCondens (à ballon d’accumulation intégré). Compactes, les deux premières mesurent l. 400 x prof. 300 x h. 710 mm.

Un nouveau dosseret

Les panneaux latéraux amovibles, l’accès aux composants en façade et le tableau électrique simplifié facilitent les interventions. Sur les deux premiers modèles, un cadre écarteur intégré au dosseret permet de positionner rapidement l’appareil en cas de remplacement, évite le découpage des tubes en place. Il est aussi possible de réaliser des tests d’étanchéité avant la pose de la chaudière. Le modèle égalis Ballon iCondens est également optimisé : poignée de levage, panneaux coulissants, plaque d’accroche facile à positionner. Par ailleurs, les pièces détachées (tubes, échangeurs à plaque, etc.) sont interopérables et compatibles sur plusieurs modèles, facilitant le référencement et le stockage.

Performances et connectivité

Côté performances, la puissance est modulable de 3 à 22 kW. Le rendement saisonnier atteint jusqu’à 94 % en chauffage et 85 % en ECS, les rendements énergétiques jusqu’à 109,8 %. Le débit est de 12 ou 14 l/min pour la mégalis iCondens et de 17 ou 20 l/min pour l’égalis Ballon iCondens, qui offre une réserve de 42 ou 48 litres avec production par serpentin ou par échangeur à plaques. La régulation des appareils est connectée. Un emplacement pour la clé RF permet une utilisation sans fil des régulations KCR110 RF ou Easycontrol CT 200, afin de programmer ses choix et afficher les consommations en temps réel.