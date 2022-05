« Elisabeth Borne connait les métiers du BTP »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Elisabeth Borne Supprimer Bruno Cavagné Supprimer Olivier Salleron Supprimer Eiffage Supprimer RATP Supprimer Loi mobilités Supprimer Conseil d'orientation des infrastructures Supprimer FFB Supprimer FNTP Supprimer France Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Nommée Première ministre, celle qui fut successivement ministre des Transports, de la Transition écologique et du Travail a laissé une bonne image auprès des représentants du bâtiment et des travaux publics.

Quelques minutes après la nomination d’Elisabeth Borne à Matignon, le président de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) Bruno Cavagné ne se dit guère étonné. « C’est un très bon casting au regard du profil dressé par le président de la République. Elle connait le social, l’écologie, les territoires et les transports » « Elle connait bien le bâtiment, le social et l’écologie », renchérit son homologue de la Fédération française du bâtiment (FFB) Olivier Salleron. Il est vrai que la nouvelle Première ministre pratique depuis cinq ans les fédérations du BTP : d’abord au ministère des Transports, puis à l’Ecologie et enfin au Travail.

« Compétente, bosseuse, elle a du caractère. Certains diront peut-être qu’elle en a trop mais, pour ma part, je m’entends bien avec elle », estime Bruno Cavagné, qui décrit une femme « à l’écoute et qui essaie de faire avancer les dossiers ». Olivier Salleron témoigne pour sa part de « rapports de travail très cordiaux » et de « relations franches, directes et saines ». Et précise, comme pour tordre le cou à son image très « techno » : « je l’ai toujours vue sourire ».

