Elisabeth Bardet revient chez Rockwool France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Industrie Supprimer Entreprises Supprimer France Supprimer Rockwool Supprimer Valider Valider

Après un passage chez Zehnder puis chez Soprema, Elisabeth Bardet réintègre les équipes française de l’industriel en tant que directrice de la Business Unit Isolation France et Export.

Retour au bercail pour Elisabeth Bardet. Dix ans après avoir quitté le spécialiste de l’isolation pour diriger la filiale française de Zehnder puis piloter la stratégie et le développement commercial de Soprema, elle vient de prendre la tête de la Business Unit Isolation de Rockwool France. Depuis octobre 2021, elle a pour mission de consolider et poursuivre le déploiement commercial en France et à l’export. Elle rapporte à Rafael Rodriguez, directeur général de Rockwool France et Europe du sud. Précédemment chez Rockwool, Elisabeth Bardet a successivement été directrice de centre de profit directrice développement Marché International.