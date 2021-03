Elipso, un vidage pour évier à siphon gain de place

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Vidage Supprimer VALENTIN Supprimer France Supprimer Valider Valider

Valentin propose une nouvelle gamme de vidage pour évier complet, Elipso. Elle se caractérise à la fois par un espace libéré sous l’évier et par une installation simple et rapide.

L’expert sanitaire français a développé la gamme Elipso en s’appuyant sur deux de ses technologies, Space Fit et Connectic. La première permet le déport du siphon au fond du meuble. La seconde garantit, par simple coulissement, le réglage au millimètre des tubes, en hauteur (388,5 à 568,5 mm), en largeur et en profondeur (130 à 410 mm).

Avec un encombrement limité à seulement 89,5 mm, l’espace sous l’évier se trouve libéré, quel que soit le type de configuration (simple cuve, double évier avec cuves de profondeurs différentes, évier avec trop-plein apparent ou trop-plein intégré, etc.).

Un temps d’installation divisé par 10

Pour un réglage précis, les tubes coulissent et se recoupent facilement. Les bagues de raccordement avec joints encliquetés s’emboîtent simplement sans serrage ni vissage, assurant gain de temps et confort d’installation.

La gamme se décline en diamètre 60 mm ou 90 mm, avec ou sans trop-plein ou prise machine à laver. Elle est disponible en versions une et deux cuves, avec bonde à panier en acier inoxydable et grilles de trop-plein ronde ou rectangulaire.