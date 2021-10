Element de Life 01, un purificateur d’air lumineux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Qualité de l’air intérieur Supprimer Eclairage intérieur Supprimer Luminaire Supprimer Pollution de l'air intérieur Supprimer Qualité de l’air Supprimer Traitement de l’air Supprimer France Supprimer Valider Valider

À la fois purificateur d’air et suspension lumineuse, ce dispositif élimine les particules nocives tout en s’intégrant avec élégance dans les intérieurs.

Conçu par la startup grenobloise Life 01, selon les recommandations du Haut Conseil de santé publique, le purificateur d’air Element capture 100 % des contaminants nocifs pour la santé : particules, virus, bactéries et gaz. Sa technologie unique de filtration repose sur 20 mètres de microfibres de borosilicate pliées plus de 250 fois. Des granulés de carbone imprégnés capturent les composés chimiques sur une surface déployée de plus de 750 000 m².

Divers capteurs de mesure

Le système connecté dispose de différents capteurs pour mesurer en continu les particules fines (PM1, PM2.5 et PM10, par technologie laser), les COV (par technologie MOX semi-conducteur), le CO2 (par capteur infrarouge non dispersif), la température et l’humidité de l’air. Ces mesures sont restituées en temps réel via une application mobile compatible iOS et Android, sur smartphone ou tablette.

Eclairage led dynamique

Le purificateur Element s’intègre facilement dans une pièce en remplaçant le luminaire. En plus d’un air sain, il offre une ambiance lumineuse chaleureuse avec sa dalle led extra plate à éclairage direct et dynamique de 2 500 lumens. Se fixant au plafond sans travaux nécessaires, il est silencieux (25 dB) et garantit une très faible consommation énergétique, car les fonctions de purification et d’éclairage consomment moins qu’une ampoule classique.

Pour logements ou ERP

Avec son fonctionnement autonome et en continu, Element est adapté aux logements, bureaux, établissements de santé ou d’enseignement. Décliné en cinq coloris (noir, bleu, blanc, moutarde et vert), Il est fabriqué en région Auvergne Rhône-Alpes et dispose du label Origine France Garantie. Il est proposé en offre spéciale à partir de 990 € TTC jusqu’à fin décembre 2021.