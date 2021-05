Elections régionales : Philippe Beauchamps quitte Ramery pour rejoindre Xavier Bertrand

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Entreprises Supprimer Hauts-de-France Supprimer Ramery Supprimer Valider Valider

Le directeur général du groupe de BTP a annoncé sur Linkedin qu'il quittait ses fonctions dans l'entreprise pour rejoindre la liste du président des Hauts-de-France pour les élections régionales.

Son profil Linkedin indiquait "en route vers de nouvelles aventures". Jeudi 27 mai, Philippe Beauchamps directeur général de Ramery a annoncé son départ de l'entreprise.

« Après 15 ans dont 13 de présidence, ma belle histoire avec le groupe Ramery s’arrête ce jour », écrit dans un "post", celui qui avait déjà cédé en septembre 2020, la présidence de l'entreprise nordiste de BTP.

« J'ai œuvré avec mon ami Michel Ramery (décédé en 2016 à 67 ans, ndlr), vers qui vont mes pensées, pour créer une belle ETI régionale, que je laisse en pleine forme à la génération suivante », rappelle-t-il d'ailleurs.

« Je continue tout d'abord mon engagement auprès de ceux qui en ont le plus besoin : les jeunes en insertion, les mal logés, les décrocheurs de la vie ... Puis, j'ai rejoint la liste de Xavier Bertrand aux Régionales dans le but de rendre au territoire des Hauts de France ce qu'il m'a apporté en termes de développement personnel et professionnel. Et pour la suite, il faut attendre un peu … », conclut-il.