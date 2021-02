Élections ordinales : architectes, faites-vous entendre!

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Profession Supprimer Conseil régional des architectes d'Ile-de-France (Croaif) Supprimer Conseil national de l'Ordre des architectes (Cnoa) Supprimer Elections professionnelles Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le second tour des élections pour le renouvellement de sept Conseils régionaux de l'Ordre des architectes (sur 17) se tiendra à partir de ce 19 février 2021. La mobilisation n'est pas une option!...

On connaît l'antienne : voter est un droit, mais c'est aussi un devoir. L'association Mouvement des architectes ne dit rien d'autre, qui appelle au rassemblement pour le second tour des élections ordinales qui se tiendra du 19 février au 8 mars 2021. Elle interpelle les architectes afin de les inciter à voter en grand nombre, notamment lors du scrutin pour le renouvellement du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France (Croaif).

Les élections ordinales ont lieu tous les trois ans, selon des modalités bien précises. Sur les 17 conseils régionaux de l’Ordre, sept conseils sont concernés par l’organisation d’un second tour (voir ici tous les résultats).

Pour le Croaif, composé de 30 membres, 16 sièges sont à pourvoir en 2021 (dont sept au second tour). Le corps électoral se compose des architectes, agréés en architecture et détenteurs de récépissé inscrits au tableau de l'Ordre régional au 19 octobre 2020.

Cette année 2021 verra ensuite les Ordres régionaux élire les conseillers nationaux de l'Ordre des architectes (Cnoa) et leur président(e). Face aux enjeux nouveaux et aux crises climatiques, sanitaires, écologiques, etc. des changements apparaissent nécessaires à la transformation du cadre de vie.

«Emparez-vous de vos institutions, l'Ordre est un formidable outil au service de l'architecture, notre bien commun!», exhorte Jean-Pierre Levêque, candidat élu du Croaif au premier tour. «Voter c'est déjà s'engager. C'est choisir une orientation et participer à l'avenir de l'architecture. Portons nos valeurs de dialogue, solidarité et ténacité… et changeons la face des choses. Ensemble, transformons le présent et orientons le futur vers un avenir acceptable! La profession doit être rassemblée dans les temps de crise que nous traversons» insiste, pour sa part, Johannie Bouffier, candidate et directrice de la campagne pour le Croaif.

