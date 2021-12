Elec44 s’ouvre aux pros

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce électrique Supprimer Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer 100 % second œuvre Supprimer France Supprimer e-commerce Supprimer Valider Valider

Le site de vente en ligne de matériel électrique propose depuis quelques semaines un espace dédié aux installateurs électriciens avec un plan de vente spécifique.

Elec44 poursuit son développement. Le site de vente en ligne de matériel électrique qui ciblait prioritairement les particuliers et les gros bricoleurs (75 % des clients) s’ouvre dorénavant aux professionnels du bâtiment. Il vient de leur ouvrir un espace dédié avec un plan de vente et des services spécifiques accessible via le code Naf ou un numéro de siren. « Notre objectif est de mieux répondre à leurs besoins spécifiques », précise Laëtitia Vallée, porte-parole de l’entreprise de Loire-Atlantique.

Sur le même sujet Elec 44, quand un artisan électricien devient e-commerçant

Un SAV adapté

Pour y parvenir, la société brévinoise propose « un catalogue de plus de 6000 références, des prix attractifs (en HT ou TTC au choix) avec des offres promotionnelles régulières, des livraisons en J+1 (si la commande est faite avant 12 h) et livraison gratuite à partir d’un montant d’achat de 100€ TTC, un temps de retour plus long que pour les particuliers afin de s’adapter au planning de chantier du professionnel, et un SAV disponible par mail ou par téléphone du lundi au vendredi avec des plages horaires étendues. »

12 M€ de CA en 2021

Sur 2021, Elec44 a enregistré 300 000 visites par mois et a réalisé près de 10 000 commandes par mois. Le site table sur un chiffre d’affaires de 12 M€ contre 10 M€ en 2020.