Elcia valorise deux tonnes de matériaux de son stand à Batimat

Outre la sobriété (pas de goodies, pas de plancher technique...), Elcia a misé sur le recyclage pour son stand sur le salon Batimat, début octobre. 98 % des matériaux ont été récupérés et réemployés, évitant près de 4 tonnes de CO2. L'entreprise Procédés Chénel a récupéré les habillages en papier du stand pour sa production de cloisons, luminaires et mobiliers. Le mélaminé des armoires de rangement utilisées pendant le salon a été donné à La Facto, une structure qui accompagne les associations, coopératives et habitants dans des projets (construction, fabrication, aménagements...). Le contreplaqué qui avait servi à la fabrication du bar revient aux Ateliers Chutes Libres, situé sous les arcades de Daumesnil à Paris, pour la fabrication d'objets par des particuliers. Elcia a été pour cela accompagné par Muto Event, une société spécialisée dans les solutions contre l'événementiel à usage unique.