Elcia s’allie à Eldo pour soigner la relation clients des professionnels de l’amélioration de l’habitat

L’éditeur de logiciel Elcia poursuit son développement et l’élargissement de sa gamme de logiciels et services pour sa clientèle professionnelle. Pas de rachat ni de prise de participation cette fois, mais un partenariat avec Eldo, une jeune société toulousaine spécialisée dans la transformation digitale, et plus précisément les avis clients et la gestion des leads dans le secteur de l’amélioration de l’habitat. L’objectif de ce rapprochement est de connecter leurs solutions numériques afin d’offrir à leurs clients dans un premier temps une simplification de la gestion de leurs avis clients, pleinement en accord avec la mission qu’Elcia s’est fixée de simplifier la vie des menuisiers.

Des valeurs et des clients en commun

Le partenariat entre ces deux acteurs du digital est d’abord une histoire d’hommes et de rencontre entre Édouard Catrice, directeur général du groupe Elcia, et Jean-Bernard Melet, président d’Eldo. « J’étais en relation avec la société Oplead avant son rachat par Eldo en 2022. C’est comme cela que j’ai été mis en relation avec Jean-Bernard Melet » raconte le dirigeant d’Elcia. « Nous partageons des valeurs communes et notamment la volonté de simplifier le métier de nos utilisateurs. Ce partenariat fait complètement sens. »

Même sentiment d’évidence du côté d’Eldo. « Le feeling a été instantané et l’idée de devenir partenaires est très vite arrivée. Nous avons rapidement travaillé sur une feuille de route commune », poursuit Jean-Bernard Melet. « Cette alliance était réclamée par nos utilisateurs. ProDevis et Eldo sont souvent les deux principales solutions qu’ils utilisent. Les connecter va simplifier leur quotidien. »

Eldo est spécialisé sur la relation clients et l’e-réputation pour le BTP, avec une forte présence sur le marché de la Menuiserie et la Protection Solaire dont Elcia est expert. « La moitié de nos industriels partenaires évoluent dans ce secteur et une part importante des professionnels utilisant Eldo sont aussi équipés de ProDevis. Depuis le premier jour, beaucoup nous disaient d’échanger avec Elcia car nous nous ressemblions », poursuit le président d'Eldo.

Une solution plus simple et plus régulière

Si le partenariat entre les deux entreprises laisse le champ libre à bon nombre de développement, avec un potentiel énorme, elles ont décidé de concentrer leurs efforts sur les avis clients. « Dans un premier temps, nous allons nous concentrer à simplifier la gestion des avis clients pour nos 22 000 utilisateurs ProDevis. C’est une attente qui ressort régulièrement de nos enquêtes de satisfaction annuelles », explique Édouard Catrice. « Grâce à ce partenariat, nous avons l’opportunité de nous appuyer sur le meilleur du marché pour apporter de nouvelles fonctionnalités et de la valeur supplémentaire à nos clients. »

Jean-Bernard Melet détaille : « Les utilisateurs ProDevis vont pouvoir obtenir des avis clients plus simplement, plus rapidement et donc plus régulièrement ! C’est un levier important pour eux quand on sait que 90% des particuliers se fient aux avis en ligne. Les avis permettent aux installateurs et aux marques de valoriser la qualité de leur travail auprès de leurs prospects. »

Édouard Catrice s’enthousiasme : « Les solutions Elcia et Eldo sont hyper complémentaires. Cette étape est la première d’une longue série. Nous avons des idées plein la tête, d’autre »s belles choses sont à venir. »

Lancement immédiat, vitesse de croisière début 2024

Les deux équipes ont un peu détaillé la mise en place concrète de ce partenariat. « Dans un premier temps, la priorité est donnée à la gestion des avis clients », confirme Benjamin Tarrier, directeur innovation du groupe Elcia. « L’interface ProDevis / Eldo est prévue pour le 1er trimestre 2024. Grâce à cette connexion, une fois que le menuisier aura terminé son projet dans ProDevis, il pourra directement y générer une demande d’avis au particulier. Ce dernier sera renvoyé sur Eldo pour y laisser son avis sur son chantier, son professionnel et la marque installée. »

Cependant, le lancement a déjà commencé chez certains professionnels « Une première version a été livrée en avril pour que l’installateur puisse exporter un fichier contenant ses contacts ProDevis directement au format Eldo » confie Jean-Bernard Melet. « Cet export lui évite de ressaisir manuellement chacun de ses contacts ProDevis dans Eldo : il s’évite une tâche hebdomadaire de plusieurs minutes. Avec le connecteur ProDevis / Eldo prévu pour 2024, cette opération sera totalement automatique.»