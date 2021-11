Elcia et Batidigital lancent une formation sur le digital

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Digitalisation Supprimer Formation BTP Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le leader de l’édition logicielle spécialisée menuiserie, store et fermeture, Elcia, s’est engagé auprès de Batidigital pour proposer un programme de formations gratuites à la transformation digitale à destination des petites et moyennes entreprises du bâtiment de son secteur de prédilection.

« Elcia est au cœur de la digitalisation des professionnels du secteur menuiserie, store, fermeture depuis plus de 20 ans avec ProDevis, précise Clémence Vert, chef de projets Marketing BU Revendeurs d’Elcia. Cette initiative avec Batidigital permet à nos utilisateurs de mieux appréhender les outils digitaux indispensables à leur visibilité et leur développement, tout en redécouvrant les actions concrètes qu’ils peuvent mettre en place avec ProDevis comme l’envoi d’e-mails ou de sms ». Pour la première session, qui s’est tenue le 22 novembre dernier, quinze utilisateurs ProDevis de la région Rhône Alpes-Auvergne se sont réunis dans les locaux d’Elcia à Lyon. Ils ont pu appréhender les clés pour déployer des actions digitales concrètes et booster la visibilité de leur entreprise. La journée a aussi été l’occasion pour eux d’aborder la gestion de leur compte GoogleMyBusiness, l’animation de leurs réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram), la gestion de leurs avis clients et leur présence localement sur le web.

« Le digital est un réflexe chez le particulier, signale Stéphanie Gerifaud, formatrice Batidigital. Dans le milieu du bâtiment, même si le bouche-à-oreille fonctionne encore beaucoup, le particulier va quand même aller se renseigner sur Google ou les réseaux sociaux, voir si la société existe bien, son image, ce qu’elle inspire. Le particulier a besoin d’être rassuré.

Le digital va aussi aider au recrutement, un axe primordial pour les entreprises du secteur. Elles se doivent de séduire et d’être attractives ».

Si la formatrice évoque un secteur de la menuiserie assez avancé en termes de communication, elle précise que « les formations Batidigital s’adapte à chaque personne. L’idée est que chacune, quel que soit son degré d’avancement digital, reparte avec des clés pour évoluer dans sa communication, avec des parties opérationnelles, pendant lesquelles nous regardons ensemble leurs supports digitaux, on échange des bonnes pratiques, on donne des conseils pour s’améliorer. »

Des atouts mis en avant par les participants

Cette première session de formation a conquis les participants : « Notre secteur est concurrentiel avec des clients qui vont de plus en plus sur internet pour regarder les avis sur l’entreprise et son actualité, précise

David Gestin, de Fermeture Econ’home. La formation Batidigital nous permet de voir les différents outils digitaux qui existent afin d’améliorer notre façon de communiquer auprès de nos clients. » En effet, le digital fait partie intégrante de la manière de consommer du particulier : « avant d’acheter,

il va avoir le réflexe de regarder les avis Google ou Facebook, renchérit Laurent Chevalier de Fenêtres et Habitat. Nous avons besoin du digital pour soigner nos clients et avoir de bonnes notes et de bons avis. La formation Batidigital me permet de découvrir des nouveautés que je ne connaissais pas. C’est très important d’être accompagné sur le digital parce qu’il est au cœur du développement des entreprises ».

Le succès de cette première entraîne d’ores et déjà trois autres sessions pour cette formation initiée par l’Etat et France Relance, et financé par France Num en partenariat avec BPI France : le 7 février à Bordeaux,

le 7 mars à Nantes et le 4 avril à Nice. Renseignements et inscriptions sur www.elcia.com/batigital.