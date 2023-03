Elcia acquiert 30% du capital de Revel’Home

Comment est né ce partenariat entre Elcia et Revel’Home ?

Edouard Catrice : C’est d’abord une histoire d’hommes ! Comme pour ISIA en 2015, Ramasoft en 2018 et AlloTools en 2020, ce rapprochement avec Revel’Home est le fruit d’une rencontre entre des équipes qui partagent des valeurs fortes. Nous étions en contact avec Charles Pellé lorsqu’il était directeur des ventes chez Zilten. A l’époque déjà, il croyait dans nos solutions et s’était particulièrement impliqué dans le partenariat entre CETIH et Elcia. Nous suivions également Revel’Home depuis quelques mois. La relation client entre professionnels de la menuiserie et particuliers prend un temps considérable et génère stress et pression de part et d’autres. Les deux parties échangent un nombre incalculable d’e-mails, de sms, d’appels téléphoniques, de documents… Sans parler de la galère des règlements ! Nous réfléchissions à un « dossier numérique » pour fluidifier et simplifier ces relations. Tout s’est accéléré sur le salon Batimat. Charles m’a expliqué que son projet était arrivé à maturité et qu’il souhaitait avancer sur l’édition logicielle. La complémentarité avec les solutions Elcia était évidente.

Charles Pellé : Nous avions d’abord pensé notre projet comme une Marketplace apporteuse d’affaires, avant de réaliser que le besoin était ailleurs. Un particulier sur deux n’est pas satisfait de « son expérience travaux ». Nous avons alors revu notre positionnement pour nous concentrer sur l’édition d’un logiciel visant à faciliter la relation entre le professionnel et le particulier, de l’envoi du devis jusqu’au paiement du solde. 80% de nos clients sont des menuisiers, en majorité déjà équipés de ProDevis. Ils nous réclament l’interface entre les deux solutions depuis longtemps. Ce rapprochement avec Elcia fait totalement sens et va vraiment leur faciliter la vie. Nous allons créer une vraie synergie autour d’une ambition commune : libérer du temps aux menuisiers tout en leur permettant d’augmenter leur qualité de service.

Concrètement, comment ce partenariat va-t-il se matérialiser ?

E. C. : Nous allons nous appuyer sur la technologie de Revel’Home pour apporter toujours plus de valeur à nos utilisateurs. Simplifier la relation entre l’installateur et le particulier est une première brique. Elcia va aussi être prescripteur de la solution Revel’Home sur le marché de la menuiserie, du store et de la fermeture. La force d’initiative et d’entrepreneuriat restent dans les mains de Charles et de ses équipes. Mais nous prenons un engagement fort avec une prise de participation minoritaire mais importante de 30%.

C. P. : Notre objectif est de devenir l’application n°1 chez les installateurs de menuiserie. S’associer au N°1 du logiciel dans ce secteur est donc pertinent. Elcia va nous appuyer et nous apporter son expertise pour pénétrer le marché et ensuite viser plus largement tous les métiers du BTP (entreprises générales, panneaux solaires, isolation…).

© Jean-Luc Mege Photography Revel’Home et Benjamin Tarrier, directeur Innovation du groupe Elcia.

Quels seront les bénéfices pour les 22 000 utilisateurs de ProDevis ?

Benjamin Tarrier : Nous travaillons sur une interface des deux solutions. Après avoir fait leur devis avec ProDevis, nos utilisateurs pourront le retrouver automatiquement dans Revel’Home avec toutes leurs données clients renseignées dans leur outil de chiffrage. Ils pourront ensuite gérer leur relation client depuis la solution pour trois bénéfices majeurs. D’abord, la performance commerciale sera optimisée. Avec Revel’Home, ils vont partager un espace avec le particulier pour gagner du temps sur tous les processus fastidieux comme l’envoi et la signature des documents contractuels (devis, CGV, attestation de TVA), la réalisation du PV de réception de chantier, les relances ou encore les paiements. Ensuite, la gestion de la trésorerie sera améliorée. La fonctionnalité de virement instantané de Revel’Home va simplifier tous les règlements. L’installateur ne sera plus obligé de passer chez le particulier pour récupérer un chèque. Idem pour le particulier, il n’aura plus besoin de se connecter à sa banque, renseigner l’IBAN et attendre plusieurs jours pour son virement. Cela va permettre d’encaisser plus vite. Enfin, le nouvel outil offrira une plus grande confiance dans le professionnel. Le particulier consulte souvent plusieurs professionnels pour ses travaux afin de comparer les devis. Il ne sait jamais quelle est la bonne version, où sont stockés ses documents. Avec Revel’Home, il se connecte sur un espace sécurisé pour retrouver tous ses documents contractuels, ses plans, ses paiements. Sans oublier l’espace de discussion avec messagerie instantanée. Il va être beaucoup plus rassuré et satisfait.

C. P. : Nos utilisateurs sont bluffés de la manière dont Revel’Home accélère leur cycle de vente. Certains ont vu leurs devis être lu et signé par le particulier seulement 2 minutes après l’avoir envoyé. C’est essentiel pour le professionnel : plus son process va vite, plus il a de chance de concrétiser sa vente.

© Revel'Home