Élargissement de l’A61 entre Toulouse et Narbonne

Des travaux d’aménagement se poursuivent pour la mise à 2 x 3 voies de l’autoroute A61 au niveau de Villefranche-de-Lauragais et de Lézignan.

Entre Toulouse (Haute-Garonne) et Narbonne (Aude), des travaux de passage de deux à trois voies de l’autoroute A61, sur environ 14 km, sont menés par Vinci Autoroutes, concepteur et maître d’ouvrage des infrastructures autoroutières. Plus précisément, cet élargissement s’effectue entre la bifurcation A61-A66 et les aires de service de Port-Lauragais (Haute-Garonne). Le chantier a débuté en 2018 pour une livraison prévue en 2023.

Les travaux, d’un montant de 200 M€, concernent également l’aménagement d’un écoduc afin de laisser passer la faune sous l’autoroute, et l’installation de murs antibruit. Par ailleurs, l’aire de Toulouse-nord, en direction de Toulouse, et la station-service de l’aire de Port-Lauragais seront rénovées. L’élargissement de l’A61 vise principalement à améliorer la fluidité du trafic et à sécuriser le niveau de service sur cette autoroute qui accueille près de 80 000 véhicules par jour. Des fermetures ponctuelles de bretelles ont été programmées pour les divers besoins du chantier.