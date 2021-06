Élargissement de l’A57 à Toulon : près de 130 microchantiers de déviation de réseaux prévus

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Réseaux Supprimer Valider Valider

La réalisation des travaux d’élargissement de l’autoroute A57 à Toulon nécessite plus d’une centaine de chantiers de repositionnement des réseaux.

Pour l’ensemble du chantier d’élargissement à 2 x 3 voies de l’A57, dans la commune de Toulon (Var), près de 130 opérations de déviation de réseaux sont répertoriées. Il s’agit de creuser la chaussée ou les trottoirs dans le but de libérer les réseaux et de les déplacer hors des zones de travaux, selon les besoins du chantier. « Il faut d’abord les recenser, vérifier l’état des réseaux existants et déterminer ceux qui gênent », explique Pierre Zerbi, conducteur d’opérations A57. Ces réseaux enterrés assurent une part importante des services publics et des services à la population, à savoir, les réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’électricité, de gaz et de télécommunication.

Les maîtres d’ouvrage du chantier gèrent chacun leur calendrier d’interventions sur l’A57. Le dévoiement des réseaux autour du secteur de La Bigue à La Valette-du-Var, par exemple, est réalisé par les concessionnaires Gaz Réseau Distribution France (GRDF), Enedis et Orange. Les travaux sont financés entièrement par la société Vinci Autoroutes, spécialisée dans l’exploitation des infrastructures autoroutières. Celle-ci assure également la coordination des interventions afin de respecter le planning des travaux sur l’autoroute A57. Une trentaine de ces opérations de déviation de réseaux ont débuté en 2017 et se poursuivront jusqu’en 2023.