Eiffage : un contrat de plus de 190 M€ en Norvège

La major s'exportera prochainement en Norvège pour la réalisation d'un tronçon d'autoroute, de quatre viaducs et d'un pont. La signature de ce contrat est prévue en décembre 2020.

Eiffage, serait sur le point de remporter un contrat de plus de 190 millions d’euros pour la réalisation du tronçon de l'autoroute E18 qui reliera les villes de Langangen à Rugtvedt, en Norvège. Sa filiale Eiffage génie civil vient en effet d’être désignée adjudicataire pressenti par Nye Veier, société détenue par le ministère des transports norvégien.

Ce contrat en conception-construction comprend notamment la réalisation, sur environ 7 kilomètres de ce tronçon autoroutier en 2x2 voies, de quatre viaducs totalisant 1,5 kilomètre, dont le nouveau pont de Grenland doté d’une travée haubanée de 330 mètres. A cela s'ajoutent 900 mètres de tunnel à excaver et 3,3 kilomètres de tunnels à équiper.

Tranche additionnelle

Une tranche additionnelle de près de 260 millions d’euros pourrait être attribuée au groupe d’ici un an après une phase d’études complémentaires en exclusivité pour la réalisation d’une section de 10 kilomètres intégrant 5,8 kilomètres de tunnels bitubes.

L’appel d’offres intégrait des critères de performance, de compétence, d’expérience, et de maîtrise des risques. Eiffage a notamment collaboré avec les bureaux d’études Afry, Greisch, la société norvégienne Bertelsen & Garpestad AS, et l’ingénieur expert Michel Virlogeux.

La signature de ce contrat, visant une certification Ceequal niveau « excellent », est prévue en décembre 2020. La livraison, elle, est attendue à l’été 2025.