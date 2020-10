Eiffage : un contrat de 140 M€ pour la construction du nouveau siège social de Lidl

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Eiffage Construction Supprimer Eiffage Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Vie du BTP Supprimer Eiffage contrats Supprimer Eiffage chantiers Supprimer Valider Valider

En même temps que l'annonce du contrat de 140 M€ signé avec Lidl pour la construction de son siège français, la major a présenté sa nouvelle politique de communication autour de ses actions pour la décarbonation, « rendre visible l’invisible ».

Des grues à perte de vue, le chantier du futur éco-quartier de Châtenay-Malabry bat son plein depuis quelques mois. C’est sur ce même lieu qu’un nouveau projet devrait voir le jour : "Nous venons de remporter le contrat pour la construction du siège social de Lidl "a déclaré Benoît De Ruffray, PDG d’Eiffage, au cours d’une conférence de presse

Sur ce chantier de 20 hectares, réalisé par EiffageAménagement, où la construction des commerces et des logements a débuté depuis mai, vient donc s’ajouter un projet de taille : un programme de 40 000 m² comprenant le siège social de Lidl, ainsi qu’une surface commerciale de l’enseigne d’environ 3 000 m2 et une zone de stationnement de 860 places. Le tout conçu, par le cabinet d’architecture Atelier M3, accueillera 1 100 salariés. Montant de l'opération : 140 millions d’euros.

Le projet se répartit sur 4 immeubles indépendants : un bâtiment en R+6 et deux en R+4, dont l’un dédié à la surface commerciale, tous trois disposés autour d’un bâtiment central en R+4.

Les travaux débuteront en décembre 2020 pour une livraison en deux temps : Eiffage table sur le 2e semestre 2022, l’ensemble tertiaire sera finalisé un an plus tard, soit au au 2e semestre 2023.

« Rendre visible l’invisible »

Mais surtout, et Benoît de Ruffray s’en est félicité, le projet "ambitieux", au sein du futur éco-quartier, vise le label E3C1.

Or, Eiffage est engagé plus que jamais en faveur dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. En effet, le groupe a profité de l'annonce du contrat pour annoncer le lancement d'une campagne de communication sur sa stratégie bas carbone : « rendre visible l’invisible », conçue avec l’agence TBWA Corporate. Cette dernière serait : « pensée pour rendre visibles aux yeux de tous les choses difficiles à voir dans nos métiers, comme notre engagement et nos actions en matière de bas carbone », a expliqué Benoît De Ruffray.

« Derrière une simple route, peut se cacher une voie 100% recyclée. Derrière une autoroute, la première voie de co-voiturage de France, c’est ce que nous cherchons à montrer » a finalement ajouté le président du groupe, en citant notamment l’autoroute de co-voiturage réalisée par Eiffage à Grenoble.

Cette campagne de communication s’inscrit dans une stratégie du groupe pour s’imposer comme un acteur majeur de la transition énergétique, et valoriser sa contribution, en partageant à un public large la mutation du secteur.