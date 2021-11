Eiffage : un bon troisième trimestre et une offre pour Equans

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Eiffage résultats Supprimer Eiffage Supprimer France Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Equans Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Eiffage affiche un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros au troisième trimestre, soit 5,5% de plus qu'à la même période en 2020 et 3% de plus qu'en 2019.

C'est avec une main solide qu'Eiffage a posé sa mise pour le rachat d'Equans. Dans son "truel" avec Bouygues, qui s'est aussi avancé le 2 novembre et avec l'attelage Bain Capital-Fimalac, pour l'acquisition de la filiale énergie et service d'Engie, la major présente un 3e trimestre en hausse avec un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros, soit 5,5% de plus qu'à la même période un an plus tôt, encore marquée par la pandémie, et 3% supérieur à celui du 3e trimestre 2019.

Toujours solide dans ses activités de construction (le CA de la branche Travaux a grimpé de 4,4% à près de 3,9 milliards d'euros, soit + 1,1% par rapport à la même période de 2019), Eiffage a bénéficié d'un net regain de forme de ses activités de concession, très affectées par la pandémie. Les restrictions de déplacement ayant progressivement disparu, le chiffre d'affaires rebondit de 10,4% à 933 millions d'euros (+11,9% par rapport au 3T 2019).

Pas d'augmentation de capital

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires d'Eiffage s'élève à 13,5 milliards d'euros, en hausse de 2,3% par rapport à 2019.

Autant d'éléments qui poussent le groupe à anticiper un résultat net part du groupe pour 2021 "en augmentation sensible par rapport à 2020, qui pourrait retrouver son niveau de 2019 dès cette année".

Et qui le mettent donc en confiance pour le rachat d'Equans pour lequel, Eiffage "agit seul" et "n'aurait pas recours à une augmentation de capital s'il était retenu", a rappelé le groupe dans un communiqué. Eiffage qui mène d'ailleurs en Belgique avec Equans la construction de la sous-station électrique off-shore du futur parc éolien de Saint-Brieuc. Et bientôt plus si affinités ?