Eiffage ultra-performant au 1er semestre

Avec un chiffre d'affaires de 9,45 Mds € sur les six premiers mois de l'année, la major dépasse le résultat de 2021 (8,7 Mds €) et même celui de la période pré-crise (8,5 Mds € au premier semestre 2019).

La récente attribution de deux importants contrats sur le Grand Paris Express et à l'international (à Cotonu au Bénin) est révélatrice : sur la première partie de l'année 2022 Eiffage est en pleine forme.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 9,45 milliards d’euros, en hausse de 8,6 % à structure réelle par rapport au 1er semestre 2021. Mieux, la performance dépasse celle du premier semestre 2021 (8,7 Mds €), en pleine reprise post-Covid, et même celle du premier semestre pré-crise en 2019 (8,5 Mds €).

Toutes les branches d'activités du groupe sont en progression par rapport au premier semestre 2021 : +6,4% pour la branche Travaux à 7,86 Mds € (5,23 Mds en France, en hausse de 1,9 %, et 2,63 Mds à l’international, en hausse de 16,5 %) ; +5,1 % (+ 4,7 % en France et + 6,5 % à l’international) pour la branche Construction à 2,07 Mds € ; +5,3 % pour les Infrastructures à 3,33 Mds €. L’activité croît de 9,1 % chez Eiffage Énergie Systèmes à 2,45 milliards d’euros, dont + 5,7 % en France et + 16,2 % à l’international et de 21,3% dans les Concessions avec un chiffre d’affaires de 1,59 Md€.

Même l'immobilier tire son épingle du jeu et progresse de 7,5% même si le nombre de réservations de logements diminue à 1519 unités contre 2194 au 1er semestre 2021.

A noter que la branche Infrastructures pâtit, en France - -2,8% - , de la moindre activité -anticipée- sur les grands chantiers du Grand Paris Express et de la fin des travaux sur le parc éolien offshore de Saint-Nazaire mais progresse fortement (+ 21,1 %) à l’international (+ 32,3 % en Europe hors France et - 12,3 % dans le reste du monde).

Commandes au beau fixe



En Travaux, le carnet de commandes s’élève à 18 Mds €, en hausse de 9 % sur un an (+ 4 % sur 3 mois). "La consommation de carnet des grands projets d’infrastructures a été plus que compensée par des prises de commandes soutenues dans les activités de fonds de commerce, les énergies renouvelables (éolien et solaire), la rénovation énergétique et l’industrie en Europe", explique Eiffage dans son communiqué. Ce carnet assure 13,4 mois d’activité aux branches Travaux.

Porté par cette dynamique, le chiffre d’affaires et le résultat des Travaux sont attendus en croissance, malgré la baisse d’activité prévue sur les grands projets d’infrastructure au second semestre. Les Concessions, qui bénéficient d’une base de comparaison favorable sur le 1er semestre, devraient afficher une croissance plus soutenue et un résultat en hausse, supérieur à son niveau de 2019.

Enfin, notons qu'avec cette croissance, Eiffage maintient une marge opérationnelle de 9,8 % contre 7,8 % en juin 2021. Dans les Concessions, elle s’établit même à 49,6 % contre 42,2 % en 2021.