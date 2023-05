Eiffage remporte le marché global de performance « Villeneuve Demain » pour 452 M€

C’est un contrat d’envergure qu’Eiffage a remporté lundi 15 mai en Île-de-France, en groupement avec le cabinet d’architecture LA/BA.

Pour un montant TOTAL de 452 M€ (dont 449 M€ pour Eiffage), le groupement est chargé du marché global de performance du technicentre de maintenance Transilien SNCF Voyageurs de « Villeneuve Demain », financé à 100 % par Île-de-France Mobilités.

Il s’agit plus précisément de la reconstruction du technicentre de maintenance Transilien du RER D et de la ligne R situé à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Eiffage a remporté ce nouveau contrat à travers ses filiales Eiffage Génie Civil (le mandataire), Eiffage Rail, Eiffage Énergie Systèmes et Eiffage Concessions.

Un projet de 35 000 m² de surface

Le projet a été attribué par SNCF Voyageurs – Direction Transilien Agence du Grand Villeneuve, et concerne la conception, la réalisation et la maintenance d’une rénovation de 35 000 m² de surface plancher du technicentre, sans interruption d’exploitation. Le contrat de maintenance des installations bâtimentaires et ferroviaires s'étend sur une durée de six ans, avec trois tranches optionnelles de trois ans.

Cette reconstruction intervient en anticipation de l’augmentation du trafic attendue dans les prochaines décennies sur le RER D et le Transilien R. Le but est d’adapter les installations de maintenance aux caractéristiques techniques des nouvelles générations de trains.

Eiffage devra aussi travailler sur la disponibilité des installation de maintenance, la performance énergétique des bâtiments pour l’installation d’un EMS (Energy Management System) et l’optimisation des temps d’intervention.

Une branche infrastructure en plein boom

Le groupe doit aussi intégrer un volet environnemental, avec l’utilisation de matériaux biosourcés et de béton bas carbone, et un autre numérique, grâce à de la conception BIM, un réseau 5G privé et l’intégration d’un poste de commande centralisé. Côté social, Eiffage s’engage à réaliser 6 % d’heures d’insertion sur chantier.

Après une phase de conception jusqu’en octobre 2023, les travaux doivent débuter en janvier 2024 pour une première livraison en décembre 2026 qui correspond au début de la maintenance, et une livraison définitive en décembre 2027.

En faisant intervenir de nombreuses sociétés du groupe comme Demcy pour la démolition ou encore Roland pour le terrassement, le groupe veut faire valoir son offre clé en main dans le domaine de la gestion des infrastructures ferroviaires. Un domaine qui prend d'ailleurs une place grandissante dans le chiffre d’affaires du groupe.