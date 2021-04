Eiffage remporte le contrat pour l’extension du Campus Dassault Systèmes à Vélizy-Villacoublay

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Eiffage contrats Supprimer Eiffage Construction Supprimer Eiffage Supprimer Ile-de-France Supprimer Covivio Supprimer Bâtiment Supprimer Valider Valider

Porté par Covivio et Crédit Agricole Assurances, propriétaires du site, ce projet d’extension de 27 600 m² consiste en la construction d’un nouveau bâtiment qui complétera les 69 300 m² existants.

En 2008, Eiffage avait mené la construction des 4 premiers bâtiments (56 500 m²) du siège de Dassault Systèmes à Vélizy puis un 5e bâtiment (12 800 m2) en 2016.

Treize ans plus tard, Covivio et Crédit Agricole Assurances, propriétaires du site, ont décidé de faire à nouveau confiance à Eiffage Construction pour réaliser en entreprise générale une extension de 27 600 m².

Conçu par Arte Charpentier Architectes, le nouvel immeuble de 5 niveaux s’articulera autour d’un patio central révélant une verrière et un escalier monumental. Les futurs occupants bénéficieront de nombreux points d’échange et de détente, tels qu’un auditorium, des lieux de restauration, un espace fitness, et disposeront de 700 places de stationnement réparties sur 3 niveaux de sous-sols.

Empreinte carbone réduite

Ambitieux, le projet vise les certifications Breeam 2016 Very Good, NF HQE 2016 niveau Excellent et E+/C- niveau E2C1. Pour y parvenir, en sus des panneaux photovoltaïques présents en toiture et du raccordement au réseau de chaleur urbain qui assurera une alimentation en énergie renouvelable à hauteur de 50 %, le projet intègre des exigences techniques accrues au niveau de l’enveloppe du bâtiment.

Goyer, entité du groupe Eiffage spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de façades sur mesure, a développé une conception alternative des vitrages, dont l’analyse du cycle de vie met en évidence une réduction de l’empreinte carbone du bâtiment tout en atteignant les mêmes performances thermiques qu’un triple vitrage.

La logistique et l’organisation du chantier seront des enjeux majeurs du projet implanté au sein de la zone d’activité dense du quartier d’affaires Inovel Parc. Les équipes d’Eiffage Construction doivent mener à bien cette opération 100 % BIM en 24 mois, en vue d’une livraison au 1er semestre 2023.