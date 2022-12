Eiffage Métal fabriquera les pièces de transition du futur parc éolien offshore au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier

Eiffage, au travers d’Eiffage Métal et de sa filiale belge Smulders, a remporté le contrat attribué par Éoliennes en Mer Îles d’Yeu et de Noirmoutier, consortium composé de Ocean Winds (co-entreprise ENGIE et EDP Renováveis), Sumitomo Corporation, La Banque des Territoires et Vendée Energie, pour la fabrication des 62 pièces de transition du futur parc éolien offshore situé au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier.

Chaque pièce de transition mesurera 29,5 mètres de haut et aura un diamètre de 6 mètres. Leur poids unitaire sera d’un peu plus de 360 tonnes en incluant les structures secondaires en acier.

Pologne, Belgique, Vendée

Les aciers secondaires seront fabriqués par l’usine polonaise de Smulders avant d’être transportés vers la Belgique où les pièces de transition seront assemblées sur le site de Hoboken. Leur production débutera au printemps 2023 pour une sortie d’usine échelonnée de début 2024 à mi-2024.

Le parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier aura une capacité totale de 496 MW et produira en moyenne annuellement 1 900 GWh pour alimenter près de 800 000 personnes en électricité durable, soit plus que la population actuelle de la Vendée. Sa mise en service est planifiée courant 2025.