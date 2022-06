Eiffage Métal construira les pièces de transition d'un futur parc éolien offshore en mer du Nord

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Eiffage contrats Supprimer Eiffage Supprimer Allemagne Supprimer Eolien offshore Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

La filiale belge d’Eiffage Métal, Smulders, a remporté, en groupement avec l’entreprise néerlandaise Sif, le contrat attribué par l'énergéticien allemand EnBW pour la fabrication des 64 pièces de transition du futur parc éolien offshore de 900 MW, EnBW He Dreiht.

Situé dans la mer du Nord allemande, le parc éolien offshore EnBW He Dreiht, piloté par l'énergéticien allemand EnBW He Dreiht, aura une capacité totale de 900 MW et devrait être mis en service dans le courant du second semestre 2025.

La fabrication des 64 pièces de transition du futur parc a été confiée au groupement Smulders (filiale belge d’Eiffage Métal) - Sif (Pays-Bas). Chaque pièce de transition mesurera 30 mètres de haut et aura un diamètre proche de 8,5 mètres. Leur poids unitaire sera d’un peu plus de 700 tonnes en incluant les structures secondaires en acier.

Les pièces de transition seront fabriquées dans l’usine anglaise de Smulders implantée à Newscastle upon Tyne. Leur production débutera dans le courant du premier semestre 2023 et devrait s’achever l’année suivante.