Eiffage et Vinci liés à la Défense

Goyer, filiale du groupe Eiffage, a signé un protocole d’accord avec Bateg, filiale de Vinci Construction France, pour la réalisation des façades des tours The Link qui accueilleront le futur siège social de Total à Paris La Défense.

Il y a un peu plus de deux ans, Groupama Immobilier obtenait l'agrément pour transformer son siège vacant du quartier Michelet à Paris La Défense.

Un projet confié dans le cadre d’un Contrat de Promotion Immobilière au promoteur ADIM Paris Ile-de-France, société de Vinci, et conçu par l’agence d’architecture PCA-Stream : deux tours de 50 et 35 étages qui culmineront respectivement à 228 mètres et 165 mètres et seront reliées sur 30 niveaux par des passerelles végétalisées. L'ensemble de 130 000 m² qui sera le nouveau siège de Total, reposera sur un socle commun de trois niveaux entre le boulevard urbain et le parvis.

98 000 m2 de façades

Pour réaliser les façades de ces tours qui seront certifiées HQE Exceptionnel, Bateg, filiale de Vinci Construction France a signé un protocole d'accord avec Goyer, filiale du groupe Eiffage, concepteur et fabricant de façades aluminium .

Dans un premier temps, Goyer accompagne Bateg dans la mise au point du projet en réalisant les études d’exécution et des prototypes d’aspect.

Au terme de cette collaboration et d’ici la fin de l’année, un contrat de sous-traitance en prix maximum garanti (PMG) sera conclu pour la réalisation de l’ensemble des façades du projet, soit 98 000 m2 dont près de 20 000 m2 de façades en double peau, et la pose de 16 000 blocs de façade.