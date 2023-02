Eiffage et NGE remportent le lot 2 de la 3e ligne de métro de Toulouse

Après Demathieu Bard pour le lot 3, ce sont Eiffage et NGE, en groupement (Eiffage Génie civil mandataire), qui se sont vu attribuer un important marché pour la construction de la future ligne C du métro de Toulouse : le lot 2, soit un tunnel de 8,416 kilomètres, 6 stations, 5 ouvrages annexes en intersections et un ouvrage de liaison vers le site de maintenance. Ce marché d'un montant de près de 590 M€ prévoit également la réalisation de 9 rameaux de connexion des puits au tunnel.

Le projet intègre de nombreuses avancées techniques dont notamment la mise en oeuvre de deux tunneliers nouvelle génération et l’utilisation de voussoirs en béton fibré moins consommateurs d’acier pour 95 % du chantier, dont la fabrication sera assurée en propre par le groupement grâce à une nouvelle usine en région toulousaine. Carasol, la technique de caractérisation des sols développée par Eiffage, sera mise en oeuvre. Elle permet une analyse en 2 heures des matériaux excavés contre 3 à 5 jours pour les méthodes traditionnelles, limitant ainsi le stockage temporaire et donc les rotations de camions.

Afin de limiter l’impact du chantier pour les riverains, le groupement va mettre en place de nombreuses actions réduisant les nuisances des travaux et les activités tierces, ainsi que la circulation. Sur le volet environnemental, le groupement vise une valorisation à près de 90 % des déblais. Des engagements ont également été pris pour réduire l’empreinte carbone du chantier par l’utilisation d’énergie à dominante renouvelable, de véhicules propres ou encore d’installations de chantier basse consommation éco-conçues.

Le projet mobilisera jusqu’à 1 000 collaborateurs et prévoit 195 000 heures d’insertion professionnelle avec la création d’environ 150 à 200 emplois. Il démarrera dès le printemps 2023 après une phase préparatoire de 3 mois. La remise des infrastructures avant aménagement et équipement est planifiée à partir de la fin de l’année 2025, pour une mise en service en 2028 de la ligne C.