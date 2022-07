Eiffage Énergie Systèmes renforce ses expertises sur le marché de l’industrie aux Pays-Bas

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Eiffage Energie Systèmes Supprimer Europe Supprimer International Supprimer Eiffage Supprimer Valider Valider

Eiffage Energie Systèmes a annoncé le 11 juillet la finalisation de deux acquisitions aux Pays-Bas lui permettant de renforcer son maillage territorial et de compléter ses expertises sur le marché de l’industrie.

En avril, Kropman, dont Eiffage Energie Système est l'actionnaire majoritaire (sa prise de participation s'est montée à 65,7 % en avril dernier), a acquis 70% de Harwig (190 salariés, 26,7 M€ de CA en 2021) spécialisée dans la conception et la construction d’installations électriques notamment de sécurité incendie ainsi que dans les services et la maintenance. Cette acquisition vient à la fois renforcer l’expertise en électricité d’Eiffage Énergie Systèmes et lui permet d’acquérir une nouvelle spécialité sur le marché porteur de la sécurité incendie.

Internalisation de spécialité

Début juillet, Kropman a également acquis 65 % de la société Eltra qui intervient sur la conception, la construction et la maintenance de systèmes d’automatisation industriels, ainsi que de commande électrique. Eltra, qui compte 60 collaborateurs, a réalisé 11,4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Par cette opération, Eiffage Énergie Systèmes renforce son expertise en internalisant la fabrication de systèmes à haute valeur technologique jusque-là sous-traités.

Acteur spécialisé dans les domaines multi techniques du génie électrique et mécanique et du contrôle et mesure de contamination, la Kropman a réalisé un chiffre d’affaires de 188 millions d’euros en 2021 et emploie 800 collaborateurs.