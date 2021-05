Eiffage décroche un contrat de 180 M€ pour un pont autoroutier en Allemagne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Eiffage Supprimer Eiffage contrats Supprimer Allemagne Supprimer Pont Supprimer Construction métallique Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Eiffage Métal et ses filiales SEH (Allemagne) et Iemants (Belgique) construiront en groupement avec Hochtief et Max Bögl, un nouveau pont 2 x 3 voies sur le Rhin, situé sur le tracé de l’autoroute A1 entre Leverkusen et Trèves.

Eiffage Métal et ses filiales SEH (Allemagne) et Iemants (Belgique) viennent de remporter, en groupement avec Hochtief et Max Bögl, le marché pour la réalisation d’un nouveau pont sur le Rhin à Leverkusen en Allemagne, pour un montant de 180 M€ dont 116 M€ pour Eiffage.

Le futur pont à 2 x 3 voies, situé sur le tracé de l’autoroute A1, reliera Leverkusen à Trèves. Ce projet vise à doubler la capacité de l’ouvrage existant devenu sous-dimensionné et participe à la démarche d’amélioration de la qualité des ponts en Allemagne

Attribué par Autobahn GmbH (société gestionnaire responsable du réseau autoroutier en Allemagne), le marché porte sur la construction d’un ouvrage long de 1 068 mètres composé d’une section métallique à haubans de 689 mètres et d’une section en béton.

16 000t d'acier

Les éléments métalliques, totalisant près de 16 000 tonnes d’acier, seront fabriqués dans les usines européennes du groupe, dont l’usine de Lauterbourg en Alsace, et seront livrés par le Rhin.

Au sein du groupement, SEH (mandataire) sera en charge de la coordination globale du projet, qui comprend notamment le suivi du planning et l’équipement du pont ainsi que le design de la section à haubans, et l’assemblage des éléments métalliques et des câbles de cette section de l’ouvrage.

Les travaux débutent immédiatement pour une livraison prévue début 2024 au plus tard.