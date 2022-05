Eiffage construit une gigafactory de batteries électrique dans les Hauts-de-france

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Eiffage contrats Supprimer Eiffage Supprimer Eiffage Génie Civil Supprimer Eiffage Energie Systèmes Supprimer Eiffage Route Supprimer Entreprises Supprimer Pas-de-Calais Supprimer Valider Valider

Eiffage a remporté en groupement le marché attribué par ACC pour la construction de sa future usine dédiée à la production de cellules et modules de batteries pour véhicules électriques, près du site PSA au sein du Parc des industries Artois-Flandres, à Douvrin/Billy-Berclau dans les Hauts-de-France. Le montant global des travaux s’élève à près de 75 M€ dont 48,7 pour Eiffage.

Eiffage Génie Civil et le groupement dont il est mandataire - qui comprend Eiffage Métal, Eiffage Énergie Systèmes et Eiffage Route, ainsi que 3 partenaires, Moretti Constructions, Bemaco et Exyte - assureront la construction de la première gigafactory de batteries électriques d’ACC* à Douvrin (Pas-de-Calais). Un marché de près de 75 millions d’euros dont 48,7 pour Eiffage.

Le contrat porte sur le lot 1 qui couvre la réalisation tout corps d’état d’un bâtiment de 644 m de long et 94 m de large, pour 10 à 34 m de hauteur. Le projet, qui intègre également 20 ouvrages annexes et la réhabilitation d’un bâtiment existant de 17 000 m², représente une surface de plancher totale de 60 000 m² complété par 36 000 m² de voiries. Les travaux, d’une durée de 12 mois, ont débuté en janvier 2022 et sont réalisés en coactivité avec 3 autres lots.

La gigafactory, qui devrait être la première usine de ce type mise en service en France en avril 2023, aura une capacité de production annuelle de 8 GWh.

Ce nouveau contrat porte à quatre (voir encadré) le nombre de marchés remportés par Eiffage autour de ce projet qui s’inscrit pleinement dans sa démarche d’accompagnement de projets bas carbone de ses clients.

*ACC : Automotive Cells Company, co-entreprise créée à l'été 2020 par Saft (TotalEnergies), Stellantis et Opel, et rejointe par Mercedes à l’été 2021 pour devenir un acteur mondial de référence dans le développement et la fabrication de batteries pour l'industrie automobile au meilleur niveau de performance dès 2023.