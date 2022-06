Eiffage construira la première usine de dessalement du Sénégal

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée International Supprimer Afrique Supprimer Eiffage contrats Supprimer Eiffage Génie Civil Supprimer Eiffage Supprimer Valider Valider

La Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) a attribué à Eiffage Génie Civil et le groupement dont il est mandataire (Eiffage Sénégal, VA Tech Wabag et Toyota Tsusho Corporation), le marché, d'un montant de 146 M€, de la conception, la construction et l’exploitation durant 24 mois de la future usine de dessalement d’eau de mer des Mamelles à Dakar au Sénégal.

Les équipes d’Eiffage réalisent les travaux, VA Tech Wabag est en charge du process de traitement de l’eau et Toyota Tsusho Corporation assure le co-management du projet avec Eiffage. La maîtrise d’ouvrage est assurée par la SONES et la maîtrise d’oeuvre est confiée à la société japonaise Nippon Koei.

D’une capacité de production de 50 000 m3 par jour, l’usine sera la plus importante d’Afrique de l’Ouest à sa mise en service. Elle contribuera à la diversification des sources d’eau potable du Sénégal et à l’amélioration de la capacité d’approvisionnement en eau de la capitale Dakar, en couvrant les besoins de 1 000 000 d’habitants.

Le contrat, d’une durée de 30 mois, s’inscrit dans le Plan Sénégal Émergent (PSE) qui vise à fournir l’accès universel à l’eau potable à l’horizon 2035. Le financement du projet est assuré par l’État du Sénégal grâce à un prêt du Japon à travers l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

