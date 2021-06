Eiffage construira la nouvelle cité administrative d'Etat de Lyon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Projets Supprimer Eiffage Supprimer Eiffage contrats Supprimer Rhône Supprimer Lyon Supprimer Valider Valider

La préfecture du Rhône a confié à la major la construction du projet des agences d'architecture Snøhetta et Z Architecture.

Le groupe Eiffage a été retenu pour mener la première tranche du chantier de reconstruction de la cité administrative d’État de Lyon sur son site actuel, au coeur du quartier d'affaires de la Part-Dieu, a annoncé lundi 7 juin la préfecture du Rhône.

Le projet retenu est celui des agences d'architecture parisiennes Snøhetta et Z Architecture, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Fin 2019, l’État avait dégagé un budget d'un milliard d'euros pour rationaliser son parc de 39 cités administratives, dont la plupart, édifiées dans les années 60 et 70, n'offrent plus de conditions de travail et d'accueil du public satisfaisantes.

Le coût de la première tranche du chantier lyonnais avait à l'époque été chiffré à 88 millions d'euros.

Le bâtiment, qui accueillera les services du fisc et de l'Insee, sera certifié haute qualité environnementale et utilisera pour partie des matériaux biosourcés et produits en France. Les travaux débuteront en fin d'année pour une livraison à la fin 2023.

Dans une seconde phase, le bâtiment actuel, qui date des années 70, sera détruit et un autre bâtiment édifié à sa place. Cette destruction-reconstruction permettra de doubler la surface d'un des rares parcs du quartier de la Part-Dieu.