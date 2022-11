Eiffage boucle un bon 3e trimestre

C'est solide sur ses fondamentaux, les travaux de construction, qu'Eiffage attaque la dernière partie de l'année 2022.

En effet, au 30 septembre, le chiffre d’affaires consolidé du groupe atteint 14,6 Mds €, en hausse de 8,1 % sur un an, dont 12,1 Mds € pour la seule activité Travaux (branches Construction, Infrastructures et Energies systèmes) en progression de 7,1 % par rapport à 2021.

Eiffage enchaîne les bons trimestres et de juillet à septembre les branches Energies Systèmes (3,735 Mds € de CA) et Concessions (2,54 Mds €) ont ainsi connu une croissance à deux chiffres par rapport à 2021 avec respectivement + 10,3 % et 13,3 %.

Le chiffre d'affaires Construction se monte lui à 3,13 Mds € (+ 7,6 %) dont 2,4 Mds € en France, et 729 M€ en Europe.

Gros contrats d'infrastructures en Europe

Seule petite ombre au tableau, l'activité Infrastructures recule, en France, de 3,2 % à 3,15 Mds €, "du fait d’une moindre activité (anticipée) sur les grands chantiers du Grand Paris Express, de l’A79 et la fin des travaux sur le parc éolien de Saint-Nazaire", justifie Eiffage. En revanche, en Europe hors de France, l’activité est au beau fixe et en hausse de presque 30% (+29,1 %) à 1,72Mds€. "L'activité à bénéficie de la montée en puissance des travaux de la ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni et de l’autoroute E18 en Norvège", explique Eiffage.

Au total le chiffre d'affaires pour la branche Infrastructures au 3e trimestre 2022 s'établit à 5, 215 millions d'euros (+ 4,7 %).

Prises de commandes au beau fixe

Des chiffres qu'Eiffage entend bien encore améliorer. Et le groupe peut compter pour cela sur des prises de commandes toujours dynamique des branches Travaux. Le carnet de commandes s’élève à 18,8 Mds € au 30 septembre 2022, en hausse de 15 % sur un an (+ 4 % sur 3 mois) et représente 13,7 mois d’activité.

Fort de ces résultats, Eiffage a donc confirmé ses perspectives 2022 d’augmentation de son chiffre d’affaires et de son résultat en Travaux et en Concessions.