Ehret lance Voletronic io, moteur connecté pour volets battants

Ehret, leader du marché européen des volets battants en aluminium, fait évoluer son offre avec une nouvelle motorisation, Voletronic io. Développée en partenariat avec Somfy, elle fait entrer sa gamme de volets battants dans l’univers de la maison connectée.





Avec sa nouvelle motorisation Voletronic io, Ehret propose d’intégrer les volets battants traditionnels à l’écosystème de la maison connectée, grâce à un protocole radio domotique bidirectionnel. Cette innovation offre toutes les fonctionnalités domotiques classiques, notamment le retour d’information de la part du moteur : le volet peut être actionné (ouverture et/ou fermeture) de n’importe quel lieu, l’utilisateur obtient simultanément la confirmation que l’ordre a bien été réalisé ou une alerte d’anomalie.

Côté design, Ehret assure esthétique et discrétion. Le clair de jour est optimisé grâce à un carter profilé et une intégration discrète à la façade. Côté coloris, plus de 4 000 teintes sont proposés à la vente, dont un nuancier de 213 coloris RAL et 3 coloris AkzoNobel – 2100, 2700 et 2900 – disponibles sans plus-value. Des variantes design avec des formes spécifiques (cintre, triangle...) sont également possibles pour répondre à des demandes personnalisées et s’adapter à l’esthétique de la maison.



Une utilisation au doigt et à la voix.

Voletronic io peut être installé sur des volets battants de 1 à 4 vantaux (de 440 à 2400 mm de largeur) et est proposé dans trois modes de pilotage : commande murale tactile, télécommande ou Smartphone. Le partenariat avec Somfy permet une compatibilité des volets battants avec la solution domotique Tahoma. Il est donc possible de créer des scénarios pour prévoir à l’avance les heures d’ouverture ou de fermeture des volets. Il est aussi possible de prévoir des horaires décalés lors des congés par exemple, pour simuler une présence à la maison et ainsi décourager des cambrioleurs. À tout moment, l’utilisateur garde la main sur ses volets et peut modifier, compléter ou annuler des ordres préprogrammés. Tahoma étant compatible avec les assistants vocaux, ces différentes actions pourront même être déclenchées par la voix, en le demandant simplement à Alexa, Google ou Siri.

Un volet battant intelligent

Côté fiabilité, Voletronic io est équipé d’une sécurité en cas de gel et peut détecter des obstacles afin que le moteur ne force pas, protégeant ainsi tout le système. Chaque bras est doté d’un moteur indépendant réalisant une action coordonnée avec l’autre bras pour une fermeture tout en douceur. La motorisation fait aussi une pause avant la fermeture, évitant ainsi tout risque de pincement des doigts. Le système est pourvu d’une protection contre le vent avec un anémomètre et une position de sécurité indépendante pour chaque ventail en cas de vent. Chaque bras est muni d’un système de fusible.

Par ailleurs, une autonomie est assurée en cas de coupure de courant (une batterie de secours est disponible en option). Lorsque les volets sont fermés, les moteurs les maintiennent bloqués, constituant ainsi retard à l’effraction. Chaque bras est doté d’un moteur indépendant réalisant une action coordonnée avec l’autre bras pour une fermeture toute en douceur.



L’atout connectivité pour les professionnels

S’il le protocole io n’est pas en soi une nouveauté, puisqu’il est très répandu sur les volets roulants et les portes de garage, son arrivée dans le monde du volet battant constitue un nouvel argument de vente pour les installateurs professionnels. Le nombre de volets motorisés est toujours en croissance mais concerne principalement les volets roulants offrant déjà de la connectivité. Les professionnels peuvent désormais accroître leur offre et proposer à leurs clients des volets battants connectés en neuf comme en rénovation. Ce qui représente un potentiel non négligeable.De plus, le moteur Voletronic io s’installe facilement, sans paramétrage. Il n’est plus nécessaire d’ouvrir le carter pour programmer le moteur, la programmation s’effectue depuis le point de commande. Tous les paramètres de base pour l’installation sont accessibles depuis la télécommande. Il bénéficie en outre l’outil de diagnostic et maintenance connecté développé par Somfy, Serv-e-Go. Ce dernier permet à l’installateur de détecter toute panne ou anomalie à distance et, si besoin, de reconfigurer une installation. Un service qui viendra compléter la satisfaction client pour une intervention rapide et efficace. La motorisation Voletronic io s’adapte à tous les types de pose et est compatible avec tous types de fenêtres, cintrées ou avec feuillures et volets précadre.