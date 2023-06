Egis renforce sa position en Amérique du Nord

Egis ne comptait jusqu'à présent que 150 collaborateurs en Amérique du Nord, sur plus de 16 000 dans le monde. Et son activité dans la région représentait en 2022 seulement 1% de son activité totale (plus de 1,48 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2022).

Le groupe d'ingénierie a décidé de réparer cette "anomalie" en faisant l'acquisition de McIntosh Perry.

Le groupe canadien, qui se présente comme le 29ème ingénieriste mondial, emploie avec ses filiales plus de 800 ingénieurs, chefs de projet et techniciens. La société basée à Toronto avait fusionné en 2021 avec Beam, Longest & Neff, LLC (BLN), une société d'ingénierie américaine.

L'acquisition de McIntosh Perry par Egis permettra de fournir "des solutions d'ingénierie complètes (aux) clients, en mettant l'accent sur la durabilité et l'innovation". Elle permettra de "contribuer aux plus importants projets d'infrastructures vertes", a assuré Laurent Germain, le directeur général d'Egis.

La transaction devrait être finalisée d'ici le début du mois de juillet 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles, selon Egis, qui n'a donné aucun détail financier.