Egis remporte le plus grand projet de Zone à faibles émissions du Royaume-Uni

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Egis Supprimer Grande-Bretagne Supprimer International Supprimer Transports Supprimer Emissions de GES Supprimer Valider Valider

Transport for Greater Manchester (TfGM) a confié à Egis la mise en place et l’exploitation de son programme « Zone à faibles émissions » (Clean Air Zone - CAZ), le plus important projet du pays, pour les cinq prochaines années.

Le réseau de transport de la métropole de Manchester compte actuellement plus de deux milliards de déplacements par an. Un chiffre devrait atteindre 800 000 déplacements supplémentaires par jour en 2035.

Le projet "Clean Air Zone", souhaité par le gouvernement britannique, doit améliorer la qualité de l'air en réduisant l'utilisation de véhicules à fortes émissions, en modifiant le comportement des utilisateurs du réseau de transport, et encourageant l’utilisation de véhicules plus propres et plus économes.

Pour cela, sept jours sur sept, 24 heures sur 24, un réseau de caméras de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation (LAPI), fabriquées et fournies par Yunex Traffic au Royaume-Uni contrôlera les véhicules qui seront assujettis à une redevance.

Seront concernés les bus et autocars, les poids lourds, les véhicules utilitaires légers, les camionnettes, les minibus, les taxis et les véhicules de location privés non réglementaires.

900 caméras

C'est à Egis que Transport for Greater Manchester (TfGM) a confié, pour une durée de cinq ans, renouvelable pour trois années supplémentaires, le contrat pour la mise en place et l’exploitation de près de 900 caméras LAPI et du portail public CAZ destiné à gérer les paiements, les remises, les exemptions, la réconciliation financière ainsi que les avis de amendes (PCN) émises en cas de non-paiement de la redevance.

Le groupe d'ingénierie français s’appuiera sur deux sous-traitants clés, Yunex Traffic (nouveau nom de Siemens Mobility’s Intelligent

Traffic Systems) et Imperial Civil Enforcement Solutions Limited.

La phase de mise en oeuvre du projet a débuté en juillet dernier et s'achèvera fin janvier 2022. La période d'essai et de test s'étendra sur 4 mois entre février et mai 2022. La date de mise en service publique est fixée elle à la fin mai 2022.

"Nous sommes très fiers d'avoir remporté ce prestigieux contrat, car il est au coeur de notre stratégie visant à devenir un grand nom de l'infrastructure intelligente et durable qui contribue à lutter contre le changement climatique et, in fine, à améliorer le cadre de vie des populations. En outre, ce contrat s'inscrit dans notre vision globale de la digitalisation et de la transition environnementale des services urbains", s'est félicité Renaud Beziade, directeur exécutif de la Business Unit Montage, Exploitation et Nouveaux Services d’Egis.