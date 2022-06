Egéo, un chauffe-eau thermodynamique nouvelle génération

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Chauffe-eau Supprimer Pompe à chaleur Supprimer ATLANTIC Supprimer France Supprimer Valider Valider

Réactualisé, le nouveau modèle Egéo d’Atlantic devient plus silencieux, plus fonctionnel et plus respectueux de l’environnement.

Adapté pour la rénovation ou le remplacement d’un chauffe-eau électrique, Egéo est un chauffe-eau thermodynamique équipé d’une pompe à chaleur qui se rapproche sensiblement d’un modèle de chauffe-eau électrique. Tant sur la pose que sur le design, il a été conçu pour des installateurs peu ou pas habitués aux modèles thermodynamiques : sa procédure d’installation est équivalente à celle d’un chauffe-eau électrique grâce à ses dimensions et ses piquages, aucune modification sur le tableau électrique n'est nécessaire et sa pose ne nécessite pas de qualification RGE.



PAC optimisée, connectivité et fluide propre



Afin d’apporter plus de confort, la pompe à chaleur d’Egéo a été modifiée pour être plus silencieuse, avec un niveau de bruit de 54 dB(A), entre le lave-vaisselle et le climatiseur portatif. Le refroidissement engendré par la PAC en fonctionnement est également limité.

Egéo se connecte en wifi sur la box du consommateur, sans nécessité de poser un bridge Cozytouch. Un parcours d’appairage « pas à pas » facilite la connexion, qui permet de piloter à distance la production d’eau chaude sanitaire, de programmer les absences, d’activer le mode Boost via l’application Atlantic Cozytouch ou de suivre la consommation. Une interface tactile permet également de régler et visualiser la quantité d’eau chaude disponible.

Fabriqué 100 % en France, Egéo fonctionne au fluide frigorigène R290, à plus faible impact sur l’environnement. Disponible en 200 et 250 litres, à technologie ACI Hybride anti-corrosion et version air ambiant uniquement, il doit être installé dans une pièce non chauffée.