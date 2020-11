Effondrements de la rue d'Aubagne : le bailleur Marseille Habitat mis en examen

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Habitat insalubre à Marseille Supprimer Habitat insalubre Supprimer Marseille Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Quasiment deux ans jour pour jour après l'effondrement de deux immeubles de l'hyper centre de Marseille, aux 63 et 65 de la rue d'Aubagne, qui avait fait huit morts,cette mise en examen de la société d'économie mixte de la ville de Marseille est la première dans ce dossier.

Le bailleur social Marseille Habitat a annoncé le 3 novembre sa mise en examen pour "homicides involontaires par violation délibérée d'une obligation de sécurité" dans l'enquête sur l'effondrement mortel de deux immeubles à Marseille en novembre 2018.

Dans un communiqué publié dans la soirée, Audrey Gatian, l’adjointe à la maire de Marseille et nouvelle présidente de cette société d’économie mixte propriétaire du 63, rue d’Aubagne a fait part “de (son) intention pleine et entière de coopérer pleinement avec la justice pour faire toute la lumière sur ce drame. Transparence et vérité sont la seule ligne de conduite possible, face à ce drame qui nous oblige, vis-à-vis des victimes, de leur famille et de tous les Marseillais”.

Dans un rapport récemment présenté aux familles de victimes, deux experts soulignaient les manquements de Marseille Habitat notamment pour ne pas avoir mis hors d’eau la partie arrière de l’immeuble.