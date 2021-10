Edycem confirme sa volonté de faire évoluer son offre marketing et digitale

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer France Supprimer Herige Supprimer Valider Valider

La filiale béton du Groupe Herige vient d’annoncer l’embauche de Béatrice Vila, une ex-LafargeHolcim, au nouveau poste de directrice marketing, prescription, communication et digital.

Dans le cadre de la feuille de route dessinée il y a quelques mois par son directeur général, Olivier Collin, Edycem, la filiale béton du groupe Herige, vient d’annoncer l’arrivée de Béatrice Vila au nouveau poste de directrice marketing, prescription, communication et digital. D’après le communiqué, cette embauche confirme la volonté de l’entreprise vendéenne « de renforcer son positionnement de bétonnier indépendant référent pour la conception et la production de solutions minérales innovantes et durables, notamment en faisant évoluer son offre marketing et digitale. »

Béatrice Vila a réalisé l’ensemble de sa carrière chez LafargeHolcim France. Il y a occupé notamment les postes de responsable marché bâtiment et industrie (2018-2020), responsable régional prescription (2012-217), chargée développement bâtiment chez Lafarge Bétons Agence Languedoc-Roussillon (2009-2011) ou encore chargée développement produits spéciaux, chez Lafarge Bétons Agence Périgord Garonne (2006-2008).