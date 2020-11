Edouard Philippe parrainera le cycle 2021 de l’Institut Palladio

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer France Supprimer Edouard Philippe Supprimer Fondations Supprimer Valider Valider

Début décembre, l'ancien Premier ministre deviendra le parrain du cycle 2021 de l'institut Palladio. Il succèdera ainsi à Jean-Louis Borloo, Alain Juppé, Anne Hidalgo, Xavier Bertrand, Johanna Rolland, Valérie Pécresse et Bernard Cazeneuve, parrains des cycles précédents.

L'ancien premier ministre Edouard Philippe, à présent maire du Havre, va parrainer le cycle 2021 de l’institut Palladio, 10e cycle annuel de l’institut développé par la fondation Palladio, qui n'est autre qu'un lieu de rencontre de tous les secteurs et métiers concernés par la problématique immobilière et urbaine.

Ce nouveau cycle de l’institut aura pour thématique : « Bien-être et santé dans la ville de demain ».

Un premier ministre après l'autre

Edouard Philippe succède ainsi à Bernard Cazeneuve, également ancien premier ministre, et parrain du cycle 2020. Le passage de témoin entre les deux homme se tiendra officiellement le 2 décembre lors du colloque annuel de l’Institut.

Ce colloque verra également la restitution des réflexions et travaux du cycle 2020, avec la publication du 9e numéro de la "collection des actes", qui portait sur le thème de « La ville de demain au service des savoirs ».

Lors de sa rencontre préalable avec la fondation Palladio, Edouard Philippe a insisté sur les missions d’intérêt général de la fondation et son institut : « Tous les sujets qui touchent à la ville de demain, à son évolution et aux défis qui sont les nôtres pour rendre la vie en milieu urbain plus agréable, me tiennent particulièrement à coeur. Parce que je suis maire d’une ville industrielle, portuaire, étudiante et donc profondément tournée vers l’avenir"