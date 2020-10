Edmaplic, un outil qui optimise le travail des plaquistes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Edma Supprimer Artisan plaquiste Supprimer Plaque de plâtre Supprimer Artisan outillage Supprimer Outillage Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant d’outillage à main Edma lance un dérouleur de bande à joint doté de fonctionnalités innovantes, comme l'application simultanée de la bande et de l'enduit.

Dernier né dans la gamme de produits Edma destinée aux artisans plaquistes, ce dérouleur de bande à joint permet d’appliquer en même temps la bande et l’enduit. Particulièrement efficace pour faciliter et optimiser le travail de l’applicateur, il possède également d’autres fonctionnalités brevetées : une roulette d’angle repliable pour faciliter le collage des bandes dans les angles ; un débit d’enduit réglable sur 5 crans afin de n’utiliser que la quantité nécessaire ; un réservoir à enduit pouvant être rempli à l’aide d’une seringue grâce à un bouchon d’ouverture et des crochets latéraux qui le maintiennent sur le seau pendant le remplissage. Muni d’une poignée ergonomique et d’une sangle latérale, il est adapté aux droitiers et aux gauchers. Dimensions 51 x 26 x 12 cm.