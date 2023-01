Edma relocalise une partie de ses activités

Depuis 2021, Edma s’est lancé dans un grand plan d’investissements. S’élevant à 20 M€ sur cinq ans, il consiste notamment à relocaliser des activités (autre que le découpage-emboutissage) que sont la découpe laser et la plasturgie afin de produire en interne des produits brevetés et atténuer les achats en Asie et le transfert de savoir-faire aux sous-traitants. Dans le cadre de ce projet, le fabricant d’outils à mains pour les professionnels vient de s’installer dans la zone d’activités Pierre Maurel à Puget-sur-Argens dans le Var (83) au sein de nouveaux locaux de 6 300 m². Ce nouveau bâtiment permet à l’industriel d’accueillir de nouvelles machines « afin de reprendre en main la fabrication d’un grand nombre d’outils. »

Démarche responsable

Pour Sébastien Nègre, Président d’Edma, « La volonté et le besoin de ce projet d’installation sur un nouveau site, étaient de se donner les moyens de réinventer nos procédés de production pour continuer à apporter innovation, qualité et « made in France » dans notre offre de produits et nos gammes d’outils, en réponse aux attentes de nos clients. Depuis son origine, l’exigence de cette installation est de garder pour cap une démarche responsable et durable tout au long de notre développement. »



A noter, le nouveau bâtiment a permis à l’industriel de rassembler toutes ses équipes jusqu’alors réparties entre Baillet (Val-d’Oise) et Saint-Raphaël (83), soit 46 personnes (et 45 de plus en cours de recrutement en production et logistique d’ici mai prochain).