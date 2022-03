Edma met la main sur Topomesure

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer France Supprimer fusions-acquistions Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Le fabricant d’outils vient d’acquérir la jeune entreprise spécialisée dans les instruments de topographie et de mesure et distributeur de Condtrol.

Edma étend son offre d’outillage pour les professionnels du BTP. Le fabricant annonce l’acquisition de Topomesure, une jeune entreprise spécialisée dans les instruments de topographie et de mesure et distributeur exclusif en France de la marque Condtrol, l'un des leaders européens de l'instrumentation de mesure. « C'est un mariage parfait qui va apporter de la valeur ajoutée à tous les acteurs de la chaîne, explique Jean-Jacques Dupont, de Topomesure et Vice-Président Sales, Business Development et Marketing de Teledyne Geospatial. Les professionnels du BTP auront maintenant plus facilement accès aux produits de mesure Condtrol. Pour Condtrol GmbH, c'est l'assurance de pouvoir s'appuyer sur un partenaire reconnu dans le secteur, doté d'une forte capacité de développement. Une solution gagnant-gagnant pour tout le monde ».

