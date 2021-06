Edilteco, Vaillant, Ayor, Recticel : les produits lauréats des Trophées du négoce (1)

dossier Trophées du négoce 2021 : un palmarès de post-crise

Les Trophées du négoce récompensent l'innovation chez les industriels. Voici quatre des produits lauréats.

Performance thermique : L’entrevous Deltivoutain + CI, d’Edilteco

Edilteco

L’entrevous Deltivoutain + CI intègre un rupteur thermique pour corriger le pont entre la dalle et le chaînage du mur. La spécificité de ce produit tient au rupteur sécable, qui se détache à la main du rupteur. Le professionnel peut ensuite découper le correcteur à la largeur ou à la longueur de l’entrevous selon le sens de pose, puis le poser sur la face supérieure. Outre l’adaptabilité parfaite du produit, pour une meilleure continuité de l’isolation, cette solution ingénieuse présente l’avantage de simplifier le stockage en entrepôt et chez les négociants. En effet, l’absence de relief simplifie la superposition des entrevous. Autant d’innovations qui ont séduit le jury.

Environnement et ressources naturelles : AroTherm, la PAC haute température de Vaillant

L’heure est au remplacement des chaudières fioul, pression environnementale oblige. Avec AroTherm, Vaillant dispose d’une solution alternative qui a séduit le jury, dans la catégorie Environnement et ressources naturelles. Avec sa température de départ jusqu’à 75 °C, elle ne nécessite pas le remplacement des anciens émetteurs de chaleur, radiateurs comme plancher chauffant. Autre atout, le fluide utilisé. Vaillant a opté pour le R290, avec un très faible potentiel de réchauffement global (autour de 3, contre 675 pour le R32, couramment utilisé). Le fonctionnement est assuré jusqu’à -25 °C, un appoint électrique pouvant prendre le relais en cas de températures extrêmes. Sept unités peuvent s’installer en cascade, pour couvrir l’ensemble des besoins d’un logement (piscine, régulation par zone…).

Santé, sécurité au confort au travail : Eurotoit Montagne, le sarking revisité par Recticel

Eurotoit Montagne

Pour faire tomber la neige et éviter des charges trop lourdes sur la charpente, les toits de montagne sont fortement inclinés. Cette pente crée une situation de danger sur les chantiers, car la chute est vite arrivée. Surtout en manipulant des panneaux de toiture au format traditionnel. C’est la raison qui a poussé Recticel à modifier ses produits pour les toits de montagne, proposant ainsi des produits en 1 200 x 1 000 mm, en différentes épaisseurs selon la résistance thermique attendue. La surface du panneau est réalisée dans un revêtement anti-dérapant, qui ajoute à la sécurité du travailleur. Un traitement de surface évite également une grande partie de la réflexion solaire, préservant le confort visuel et ajoutant à la sécurité, l’éblouissement augmentant le risque de chute. Autant d’éléments bien pensés, qui ont convaincu le jury et valent à Recticel le trophée dans la catégorie Santé, sécurité et confort au travail.

Rénovation : Le mitigeur encastré revisité par Ayor

Ce mitigeur thermostatique encastré signé Ayor a été spécialement conçu pour les chantiers de rénovation. Il s’encastre dans une plaque de plâtre de 48 mm, sans qu’il soit nécessaire de casser la faïence ni la plaque de plâtre. Un gabarit de pose intégré simplifie la découpe de la plaque. Le bouton de température se démonte, donnant accès à la cartouche. Les bagues de serrage vissées sur le corps servent à fixer la plaque de décor en Inox de 8 mm. Ce produit simplifie donc la vie du professionnel, mais aussi du gros bricoleur, qui pourront rénover une douche dans une durée plus courte. Une avancée utile à l’heure où les entreprises de travaux doivent soigner leur productivité pour préserver leur rentabilité.