Edilteco lance un agrégat en polystyrène recyclé

Le fabricant propose Politerm R, une version recyclée de ses billes de polystyrène destinées à formuler des chapes, mortiers et bétons allégés.

Conçu avec du polystyrène expansé recyclé, Politerm R (agrémenté d’un « R » par rapport à la version standard) s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire et responsable d’Edilteco. Le fabricant récupère les chutes obtenues lors de la découpe de panneaux sur ses lignes de fabrication. Les chutes sont broyées et les billes de PSE collectées sont réintroduites dans la chaîne de fabrication avec les autres billes de PSE neuves.

Politerm R est un agrégat isolant destiné à la réalisation de chapes, mortiers et bétons légers thermo-acoustiques. Il permet d’isoler et de traiter thermiquement et acoustiquement différents types de supports existants, dans les immeubles collectifs ou les maisons individuelles : supports en maçonnerie, bois, bacs aciers, revêtements de sol et anciens revêtements, chapes, ravoirages, rattrapages de niveaux, formes de pentes, remplissages divers, etc.