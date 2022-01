Edilians se réorganise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Edilians Supprimer Industrie Supprimer Tuile Supprimer Stratégie d'entreprise Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le numéro un français de la tuile en terre cuite annonce la création d’un pôle dédié au développement d’une offre systèmes complète au service de l’éco-habitat et une réorganisation de son équipe commerciale.

Edilians fait feu de tout bois en ce moment pour répondre à l’explosion du marché de la rénovation. Après avoir signé le rachat en décembre 2021 de Tejas Borja, une tuilerie espagnole pour lui ouvrir les portes du bassin méditerranéen, et être entré en négociations exclusives avec IRFTS, spécialiste lyonnais du solaire intégré dans le bâti pour acquérir ses solutions de photovoltaïque en toiture, le numéro un français de la tuile en terre cuite annonce la création du pôle Edilians Energie Environnement.

Dirigé par Olivier Delattre, ce nouveau département du fabricant a « pour mission de créer des synergies entre la tuile et tous les éléments de la toiture que sont le solaire, l’isolation, la ventilation, l’étanchéité et la collecte des eaux pluviales. »

Deux directeurs des ventes France

En plus de la création de ce pôle dédié au développement d’une offre systèmes complète, Edilians réorganise son équipe commerciale. Autour de Frédéric Fabien, directeur commercial Groupe depuis septembre 2020, on trouve deux directeurs des ventes France -Stéphane Ducruet pour le Nord et l’Est et Pierre-Jean Raynaud pour la zone Ouest et Sud - , d’un directeur régional des ventes pour la région Sud Ouest – Thierry Fajardo - et d’une directrice des ventes export -Carine Mereni. Enfin, pour définir et mettre en œuvre la stratégie commerciale France et Export, Olivier Lafore est nommé directeur stratégie commerciale et grands comptes négoces. L’objectif de ce remaniement est de « renforcer l’engagement de proximité » d’Edilians « auprès de ses clients couvreurs et négociants ».