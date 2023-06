Edilians lance SOS Toiture

L'année 2022 a été marquée par de nombreux orages de grêle, impactant plus de 300 000 foyers. C'est dans ce contexte qu'Edilians a décidé d'accompagner "ses partenaires couvreurs et leurs clients particuliers touchés par ces catastrophes naturelles." Pour cela, le fabricant de tuile en terre cuite vient de lancer un service inédit de livraison d’éléments de couverture pour les maisons sinistrées, baptisé SOS Toiture. Totalement gratuit, il consiste à leur garantir une livraison prioritaire des tuiles (sous réserve de disponibilités des produits) pour remplacer celles endommagées par les intempéries. Après avoir testé le dispositif dans les départements les plus touchés l'année dernière, l'industriel a décidé de l'étendre à l'ensemble du territoire.

Un parcours logistique optimisé

Pour en bénéficier, le particulier de remplir un formulaire disponible en ligne sur sostoiture.edilians.com et de joindre toutes les pièces

justificatives (déclaration de sinistre et attestation de prise en charge de l’assurance) en indiquant ses coordonnées, le modèle de tuile concerné (accompagné d’une photo recto/verso) et d'une estimation de la surface de toiture. Une fois le dossier complet, Edilians lui fournit un numéro FastPass et "met alors en place un parcours logistique optimisé pour assurer un acheminement express, en fonction des stocks, des tuiles et accessoires en terre cuite associés à son toit, et ainsi permettre au couvreur, à qui il aura communiqué au préalable son numéro prioritaire pour faciliter la commande de matériaux auprès du négoce, d’intervenir rapidement sur ces chantiers."

Relais dans les négoces

Pour relayer cette opération inédite, Edilians va déployer un vaste dispositif de communication (flyer, emailing, campagne SMS…) auprès de toutes les entreprises de couvertures et tous les points de vente.