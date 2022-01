EDF concentre ses activités de génie électrique dans Dalkia

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée EDF Supprimer Dalkia Supprimer Electricité Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe EDF a décidé de concentrer ses activités de génie électrique au sein de sa filiale Dalkia - dédiée aux services énergétiques et réseaux de chaleur -, afin de réunir et étendre ses offres pour la transition énergétique, a annoncé le groupe mardi 25 janvier dans un communiqué.

"En simplifiant son organisation, le groupe EDF avec Dalkia étend sa gamme d’offres pour accompagner avec efficacité ses clients dans la transition énergétique", explique Marc Benayoun, directeur d'EDF en charge du pôle Clients, Services et Territoires.

Dalkia réunit ainsi dans une nouvelle filiale, baptisée Dalkia Electrotechnics, Citelum France (500 salariés, 84M€ de CA en 2021) - spécialiste de l'éclairage public "intelligent" - Dalkia, filiale d'EDF, EDF Electrotechnics et ses propres équipes dédiées au génie électrique, soit un total de 800 collaborateurs sur un réseau de 17 agences. Cette nouvelle entité vise 550 millions d'euros de chiffres d’affaires d’ici à 2026.

Contrats de performance

Avec Dalkia Electrotechnics, le groupe explique vouloir proposer à ses clients des "contrats avec garantie de performance" sur l'électricité (continuité du service, efficacité énergétique, décarbonation...), sur le modèle de service garanti déjà proposé dans les prestations thermiques.

Parmi les domaines d'intervention de la nouvelle entité, la fabrication et la rénovation de postes et transformateurs, les installations électriques de sites industriels et tertiaires, les services à destination des villes (éclairage, signalisation, vidéo, mise en valeur du patrimoine, etc.).

"De nombreuses opportunités de convergence dans les territoires entre les solutions thermiques, bien connues de Dalkia, les solutions électriques et les solutions numériques vont ainsi naître et permettre d’accélérer la transition énergétique de nos clients", selon Sylvie Jéhanno, PDG de Dalkia, citée dans le communiqué.