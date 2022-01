Écully : le chemin de Charbonnières rouvre au public

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Une enveloppe de 500 k€ sera nécessaire au projet de réaménagement du chemin de Charbonnières à Écully.

Depuis cinq ans, le chemin de Charbonnières à Écully (Rhône) est interdit à la circulation suite à un éboulement. Après de nombreuses concertations entre les mairies d’Écully, de Charbonnières et de Dardilly (Rhône), ce passage rouvrira avant la fin du premier semestre 2022. Les travaux ont débuté mardi 4 janvier dernier.

Avant cette réouverture, plusieurs travaux sont prévus sur cette voie. Le chantier inclut, entre autres, le dévoiement du réseau d’eau potable et la mise en place d’un mur de type gabion (mur de soutènement fait de solides fils de fer tressés et contenant des pierres) d’une hauteur de 1,20 à 2 mètres afin de prévenir les éventuels risques d’éboulement.

À l’issue du chantier, l’axe rouvrira dans les deux sens pour les modes actifs (piétons et vélos), et en sens unique pour la circulation automobile, dans le sens de Charbonnières-Écully. La vitesse sera limitée à 30 km/h. Le dimanche, le chemin sera fermé aux automobilistes, mais restera ouvert aux piétons et aux cyclistes.

Le coût de l’opération s’élève à 500 000 euros, supportés par la Métropole de Lyon (Rhône).