Ecquevilly : la restauration de l’église Saint-Martin est achevée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

L’église Saint-Martin d’Ecquevilly a fait peau neuve. Le chantier de rénovation de cet édifice religieux a été inauguré le 20 novembre 2021.

L’église Saint-Martin d’Ecquevilly (Yvelines) a fait l’objet d’un chantier de restauration qui a pris fin en septembre dernier. Cet édifice religieux, construit au XIIe siècle, a été entièrement rénové à l’extérieur comme à l’intérieur. L’inauguration de cette rénovation s’est tenue le samedi 20 novembre au cours d’une cérémonie et d’une messe.

Étalés sur plusieurs années, les travaux ont porté sur la réfection des façades et des vitraux, le renforcement du transept sud et la construction de contreforts. En outre, la sacristie, située à l’extérieur, a été détruite puis reconstruite pour être placée dans le bâtiment du clocher. S’y sont ajoutées la rénovation électrique et l’installation de lustres chauffants électriques. Par ailleurs, la démolition de l’atelier communal, situé sur la façade nord, a permis à l’église de retrouver son aspect initial.

Notons que l’association De Fresnes à Ecquevilly proposera l’année prochaine, lors des journées du patrimoine, une visite de cette église.